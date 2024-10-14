Бадоєв та Навроцька приголомшили оригінальним фентезі-проєктом про Україну: "Відродили коріння"

Український режисер, сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв ще з квітня 2022 року пообіцяв працювати над культурним кордоном між нашим ворогом та Україною.

Першим кроком стала документальна стрічка режисера "Довга Доба", яка дала змогу відчути правду про війну в Україні глядачам з більш ніж 35 країн світу. І тепер продюсер у творчому тандемі з Ольгою Навроцькою анонсують наступний етап – оригінальний проєкт з метою обізнаності світу, хто такі українці та в чому наша сила.

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька

Задум кріейторів зібрав довкола себе істориків, міфологів, географів, художників, композиторів, дизайнерів, консультантів з мов, дослідників та інших унікальних фахівців. Загалом процес створення фентезі всесвіту тривав близько трьох років.

"Ми прагнемо відродити для українців памʼять про наше коріння і створити новітні легенди, які даватимуть Силу всім наступним поколінням і зачарують світ. Тож взяли все найцікавіше з нашої міфології й історії та перетворили на незвичайний, автохтонний всесвіт, який розкриє, в чому полягає і звідки береться українська сила", — зазначають творці проєкту Алан Бадоєв і Ольга Навроцька.

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька

Свій великий шлях "Хроніки Сили" розпочинають з прологу під назвою "Молитва Сили". За словами кріейторів, ця молитва створена для того, аби в найтемніші часи передати кожному українцю силу нашого коріння.

"Молитва Сили" – це маніфест єдності. У ньому представлені головні герої епосу, який спирається на фольклорно-міфологічне коріння та історичні події від скіфських часів до сьогодення. У молитві до глядача звертаються перший козак-характерник Хорт, княгиня Ольга, бог грому та військової звитяги Перун, скіфська цариця амазонок Табіті та українська богиня смерті та рівноваги Марена.

Музику до прологу "Хронік Сили" написав Макс Барських. Це далеко не перша робота музиканта як композитора.

До фентезі-всесвіту "Хроніки Сили" увійдуть комікси, художня книга, анімаційний та художній серіали, а також комп’ютерна рольова гра.

Новий фентезі-всесвіт! Що собою являє проєкт "Хроніки сили"? – ЖВЛ представляє

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