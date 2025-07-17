Алан Бадоєв у Парижі показався з 20-річною донькою та розчулив враженнями від зустрічі

Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev

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Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час зустрівся з 20-річною донькою Лолітою.

Сімейна зустріч відбулася в Парижі. Алану Бадоєву випала нагода провести чотири дні з донькою. Режисер зізнався, що неабияк щасливий. Зокрема, Алан Бадоєв проживає в Україні, а його донька – за кордоном. Кліпмейкеру вкрай рідко вдається побачитися з донькою, тож він цінує кожну мить, проведену з нею. У Парижі вони насолоджувалися відвертими розмовами, дивилися разом улюблені фільми та дозволили собі просто помовчати.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

"Бути таким щасливим і дивитися таким поглядом я можу тільки на одну, на єдину людину у світі – на донечку. Чотири дні і три ночі. Безкінечні відверті розмови. Перегляд улюблених фільмів. Просто мовчання. Коли дивишся, як загоряється зоря на вранішньому небі. Коли торкаєшся її волосся і заплітаєш коси, всередині усміхаєшся – наче: все ще пам'ятаю, як це робити…", - ділиться режисер.

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Алан Бадоєв із донькою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв також говорить, що під час кожної зустрічі з донькою немов заново з нею знайомиться. За словами режисера, Лоліта постійно змінюється, формує свій ідеальний простір та впевнено будує майбутнє. Кліпмейкер відверто зізнається, що донька неабияк його надихає.

"Кожну нашу зустріч знайомлюсь і закохуюсь наново, бо Ло щоденно змінюється. Вже вміє формувати простір навколо себе, надихати людей, вже вибудовує своє майбутнє. Сміх, сльози, обійми", - поділився режисер.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показала рідкісне фото з молодшою донькою. Артистка розсекретила, як із 13-річною Алісою розважалася на концерті відомої зірки.