Алан Бадоєв у першому трейлері фільму про війну показав кадри, які йому надіслали українці

Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

Сьогодні режисер Алан Бадоєв спільно з телеканалом 1+1 представив новий трейлер фільму, де показав ексклюзивні кадри, які надсилають українці із різних регіонів.

"Кожен день я і моя команда переглядаємо ваші відеощоденники. Я дякую вам за довіру. Ваші історії переповнені любов'ю до життя. Воно було надзвичайне, але перетворилося на жах", - говорить Алан Бадоєв у промо-ролику.

Відео, отримані від глядачів - особисті та родинні. На них українці катаються на велосипедах, фотографуються біля в'їзду в Маріуполь, відпочивають на морі та зустрічають заходи сонця у мирній Україні. Окрім того, українці діляться із режисером особистим відео пережитих перших вибухів, палаючих будинків, ворожої техніки, яка захоплювала їхні міста, розмови з окупантами та багато інших кадрів, які шокують. Загалом глядачі надіслали вже декілька тисяч відеофайлів.

Сьогодні у ефірі "Сніданку з 1+1" режисер розказав, як просувається робота над фільмом, та які кадри ще чекає від українців.

"Робота над фільмом "Довга доба" - в активній фазі. Ми ретельно переглядаємо кожен із надісланих відеофайлів для того, щоб точно скласти емоційну мозаїку подій, які переживає Україна. Серед тисячі надісланих відео є як короткі історії, так і дуже довгі, які докладно фіксують життя під час війни. Всі ці матеріали безцінні, вони показують героїзм звичайного українця. Для того, щоб історія була повною, нам необхідні ваші відео щоденники з усіх міст України, в тому числі тимчасово окупованих. Якщо ви покинули навчання у ВНЗ та пішли воювати, якщо вас із коханими розлучила війна, якщо ви медик та рятуєте життя українців, якщо ви втратили рідну людину - поділіться із нами своїми безцінними відео. Адже ми маємо зберегти пам’ять та нікому не дати невірно інтерпретувати події. Якщо з різних причин вам складно передати файли, зв'яжіться з нами, ми знайдемо спосіб їх забрати або відновити", - закликає режисер.

Обробили більше 2 тисяч щоденників війни - Алан Бадоєв презентував другий тизер фільму “Довга доба”

Нагадаємо, нещодавно режисер разом з телеканалом 1+1 презентував офіційний сайт, за допомогою якого збиратимуться документальні свідчення, що і стануть основою стрічки. На сайті користувачі можуть знайти офіційні правила участі у зборі матеріалів та детальну інформацію щодо відеозаписів, на які чекає режисер.

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