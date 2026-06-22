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- Гламур
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Алан Бадоєв уперше за довгий час показав 21-річну доньку та 23-річного сина та здивував зверненням
Режисер поділився сімейними фото, яких фанати давно чекали.
Український режисер Алан Бадоєв зворушив прихильників рідкісними сімейними фото дітей та показав особливий момент із донькою і сином.
Зірка нечасто ділиться особистим життям у соцмережах. Проте цього разу режисер зробив виняток. З нагоди Дня батька він опублікував кадри з обома дітьми. Шанувальники одразу звернули увагу, як сильно вони змінилися. Тепер Лоліта та Борис уже зовсім дорослі. Публікація швидко зібрала хвилю теплих реакцій.
«Найщасливіший батя — це я», — написав Алан Бадоєв, додавши до допису серію сімейних світлин.
Режисер показав моменти, які рідко з’являються на його сторінці. На фото можна побачити його доньку Лоліту, якій зараз 21 рік, а також сина Бориса — 23-річного хлопця, якого Бадоєв виховав як рідного. Саме через рідкісність таких кадрів шанувальники особливо активно відреагували на публікацію.
«Батя, давай ще… У вас такі гени, їх потрібно передавати у спадок! Давайте сина!» — пожартували користувачі в коментарях.
Підписники засипали родину компліментами. Багато хто відзначив схожість дітей із батьками та не приховував захоплення їхньою красою. До привітань долучилася й Оля Полякова, яка залишила теплий коментар під фото Лоліти.
«Гарна, як сонце. Нехай буде щаслива!» — написала артистка.
Алан Бадоєв був одружений із телеведучою Жанною Бадоєвою. У колишнього подружжя народилася донька Лоліта, а також режисер став батьком для Бориса — сина Жанни від попередніх стосунків, якого він прийняв і виховав.
Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв розкрив подробиці співпраці з Максом Барських та як вони ладнають.