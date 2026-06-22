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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Алан Бадоєв уперше за довгий час показав 21-річну доньку та 23-річного сина та здивував зверненням

Режисер поділився сімейними фото, яких фанати давно чекали.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Алан Бадоєв з дітьми

Алан Бадоєв з дітьми / © instagram.com/alanbadoev

Український режисер Алан Бадоєв зворушив прихильників рідкісними сімейними фото дітей та показав особливий момент із донькою і сином.

Зірка нечасто ділиться особистим життям у соцмережах. Проте цього разу режисер зробив виняток. З нагоди Дня батька він опублікував кадри з обома дітьми. Шанувальники одразу звернули увагу, як сильно вони змінилися. Тепер Лоліта та Борис уже зовсім дорослі. Публікація швидко зібрала хвилю теплих реакцій.

«Найщасливіший батя — це я», — написав Алан Бадоєв, додавши до допису серію сімейних світлин.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Діти Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Діти Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Режисер показав моменти, які рідко з’являються на його сторінці. На фото можна побачити його доньку Лоліту, якій зараз 21 рік, а також сина Бориса — 23-річного хлопця, якого Бадоєв виховав як рідного. Саме через рідкісність таких кадрів шанувальники особливо активно відреагували на публікацію.

«Батя, давай ще… У вас такі гени, їх потрібно передавати у спадок! Давайте сина!» — пожартували користувачі в коментарях.

Алан Бадоєв з донькою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою / © instagram.com/alanbadoev

Діти Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Діти Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Підписники засипали родину компліментами. Багато хто відзначив схожість дітей із батьками та не приховував захоплення їхньою красою. До привітань долучилася й Оля Полякова, яка залишила теплий коментар під фото Лоліти.

«Гарна, як сонце. Нехай буде щаслива!» — написала артистка.

Алан Бадоєв був одружений із телеведучою Жанною Бадоєвою. У колишнього подружжя народилася донька Лоліта, а також режисер став батьком для Бориса — сина Жанни від попередніх стосунків, якого він прийняв і виховав.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв розкрив подробиці співпраці з Максом Барських та як вони ладнають.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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