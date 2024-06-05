Алан Бадоєв відповів, чи повернуться його діти до України та чим вони займаються в Італії

Український режисер Алан Бадоєв розсекретив, чи повернуться його діти до України та чим вони займаються нині в Іспанії.

Син та донька знаменитості живуть за кордоном. Як розповів Бадоєв у програмі "ЖВЛ представляє", його діти навчаються. Зокрема, Лоліта закінчує школу, тим часом Борис пішов стопами батька та працює над створенням власного фільму.

Алан Бадоєв із дітьми / Фото: instagram.com/alanbadoev

На запитання, чи приїдуть діти цього літа до Києва, Алан Бадоєв відповів, що навряд чи. В Україні нині небезпечно, тож режисер переконаний, що синові та доньці краще перебувати за кордоном.

"Не думаю. Вони навчаються. Вони вже дорослі. Лола закінчує школу, Боря працює над своїм фільмом. Я думаю, що їм не час зараз бути в Україні", - прокоментував режисер.

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Зазначимо, син та донька Алана Бадоєва живуть за кордоном. Тривалих чотири роки їй не вдавалося побачитися. Спочатку на заваді зустрічі був коронавірус, а згодом – повномасштабна війна в Україні. Однак нещодавно Алану Бадоєву нарешті вдалося провести час із сином та донькою. Режисер ділився зворушливими кадрами з їхньої першої за чотири роки зустрічі.

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