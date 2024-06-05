Алан Бадоєв відповів, чи повернуться його діти до України та чим вони займаються в Італії

Режисер розповів про своїх сина та доньку.
Український режисер Алан Бадоєв розсекретив, чи повернуться його діти до України та чим вони займаються нині в Іспанії.
Син та донька знаменитості живуть за кордоном. Як розповів Бадоєв у програмі "ЖВЛ представляє", його діти навчаються. Зокрема, Лоліта закінчує школу, тим часом Борис пішов стопами батька та працює над створенням власного фільму.
На запитання, чи приїдуть діти цього літа до Києва, Алан Бадоєв відповів, що навряд чи. В Україні нині небезпечно, тож режисер переконаний, що синові та доньці краще перебувати за кордоном.
"Не думаю. Вони навчаються. Вони вже дорослі. Лола закінчує школу, Боря працює над своїм фільмом. Я думаю, що їм не час зараз бути в Україні", - прокоментував режисер.
Зазначимо, син та донька Алана Бадоєва живуть за кордоном. Тривалих чотири роки їй не вдавалося побачитися. Спочатку на заваді зустрічі був коронавірус, а згодом – повномасштабна війна в Україні. Однак нещодавно Алану Бадоєву нарешті вдалося провести час із сином та донькою. Режисер ділився зворушливими кадрами з їхньої першої за чотири роки зустрічі.
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