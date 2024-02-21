Алан Бадоєв вперше розсекретив, де перебуває його 19-річна донька і чим займається

Лоліта вже шість років перебуває в іншій країні.

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв вперше розповів, де перебуває його єдина донька Лоліта.

Як зізнався зірковий батько, протягом шести років Лоліта живе в Італії, де й навчається. Втім, на кого саме вчиться донька, та про яку професію мріє - Бадоєв уточнювати не став:

"В Італії, звісно, проживає. Вже шість років. Там вона і навчається. А ким вона буде, - подивимось. Я не поспішаю ніколи", - сказав режисер у проєкті "Люкс ФМ".

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Зазначимо, що в Італії також проживає названий син Бадоєва Борис. Хлопець, до речі, пішов стопами зіркового батька і нещодавно представив власний документальний фільм. Борис Бадоєв провів допрем’єрний показ стрічки у палаці культури Мілану наприкінці січня цього року.

Син Алана Бадоєва Борис (по центру) представив свій фільм в Італії

Зараз в Італії живе колишня дружина Бадоєва Жанна Бадоєва. Туди вона переїхала 2013 року разом зі своїм третім чоловіком, бізнесменом Василем Мельничином. Лоліта Бадоєва - єдина донька Алана Бадоєва від ексдружини. Також він всиновив сина Жанни Бориса від її першого шлюбу з підприємцем Ігорем Кураченком.

Нагадаємо, 13 лютого донька Алана Бадоєва Лоліта відсвяткувала день народження. Дівчині виповнилося 19 років. З цієї нагоди зірковий батько поділився архівними фото доньки, де вона зображена ще зовсім маленькою.

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