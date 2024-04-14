Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся з сином та донькою і показав зворушливі фото

Режисер Алан Бадоєв поділився радісною новиною, що нарешті зміг зустрітися з сином та донькою.

Знаменитість не бачив Лоліту та Богдана вже чотири роки. Спочатку на заваді їхнім зустрічам був карантин через коронавірус, а згодом повномасштабна війна в Україні. Весь цей час вони спілкувалися за допомогою відеозв'язку. Однак Бадоєв зазначає, що це не замінить повноцінного проведення часу разом.

Алан Бадоєв із дітьми / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Я не бачив своїх дітей разом чотири роки…Спочатку ковід, потім війна, тож привчився до спілкування через відеозв'язок. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на "тихій паті", де в кожного своя музика в навушниках...Занадто нові і сучасні тенденції, вони, скоріше, мають вигляд "як справжні", але не є ними", - поділився режисер.

Діти Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

І ось нарешті Алану Бадоєву вдалося зустрітися із сином та донькою. Режисер приїхав до Іспанії, аби представити документальний фільм про війну в Україні "Довга доба". Продюсер поділився, що Лоліта та Богдан його супроводжують та підтримують на кінопоказах.

Алан Бадоєв із дітьми / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Нарешті ми разом, на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіномандрівці. Звісно, я спостерігав за нами…Старанно, кожна деталь важлива. Чи зберегли ми наші звичаї, які здобули нові, де ми далеко одне від одного, а де близько", - поділився Бадоєв.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв звертався до оргкомітету української кінопремії "Золота дзиґа". Режисер висловився про рішення цьогоріч не давати номінації для фільму "Довга доба".

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