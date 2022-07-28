Алан Бадоєв зачарував світлинами 17-річної доньки, яка схожа на нього як дві краплі

Український режисер Алан Бадоєв, який тиждень тому вперше від початку війни виїхав з України, зустрівся зі своєю донькою Лолітою у Європі.

Алан Бадоєв наразі перебуває у Європі, куди виїхав, аби зустрітися з 17-річною донькою Лолітою від ексдружини Жанни Бадоєвої.

Зірковий батько розмістив фото дівчини та показав, наскільки вона підросла. Алан з донькою відвідує кафе, гуляє затишними вуличками та багато розмовляє:

"Чи розмовляєте ви зі своїми дітьми, як з друзями? Якщо ні, спробуйте, дуже раджу, бо це і є скарб. Лишіть усі звичаї і звички, просто кажіть те, що маєте на увазі. Вони такі глибокі , такі сучасні… В дітях немає ніяких табу. Я вчуся цьому, бо війна показала, що завтра може не бути, а твоє дитя хоче знати ким є, чи був її батько. Розмовляйте", - порадив Бадоєв.

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що 17-річна Лоліта неймовірно схожа на свого батька: "Копія тато", "так схожі", "у вас з донькою схожі губи", "Ваша дочка – і тато і мама в одному обличчі".

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, що разом з телеканалом 1+1 Алан Бадоєв збирає матеріали для спільного документального фільму під назвою "Довга доба". Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку росія розв’язала проти України. “Довга доба” - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

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