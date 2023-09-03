Алан Бадоєв захопив рідкісними світлинами доньки, яка неабияк схожа на нього

Дочка шоумена знялася у емоційній фотосесії.
Український режисер Алан Бадоєв зачарував рідкісними світлинами своєї єдиної доньки Лоліти.
Новими кадрами з 18-річною дівчиною кліпмейкер поділився на своїй сторінці в Instagram. Лоліта знялася в чорно-білій фотосесії, в якій продемонструвала на камеру різні емоції.
Для знімань дівчина обрала образ у стилі "нульових" - джинси на низькій посадці з великими паском, короткий топ поверх футболки та кулон у вигляді серця.
"Моє сонечко. Дивлюсь на Lo і завмирає подих. Нехай наші діти будуть щасливими, їм ще лікувати світ любов'ю", - підписав фото дочки Бадоєв.
Користувачі Мережі у коментарях під світлинами зауважили, що Лоліта виросла справжньою красунею та до того ж дуже схожа на свого зіркового батька.
- Копія батько!
- Татова донечка!
- Вона схожа на вас...
- Дуже гарна дівчина.
- Гарнюня, схожа на тата!
Нагадаємо, що у Алан Бадоєв виховує доньку від шлюбу з ведучою Жанною Бадоєвою. Також режисер всиновив старшого сина ексдружини Бориса від першого шлюбу.
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