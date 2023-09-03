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Алан Бадоєв захопив рідкісними світлинами доньки, яка неабияк схожа на нього

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1304
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Алан Бадоєв захопив рідкісними світлинами доньки, яка неабияк схожа на нього

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Дочка шоумена знялася у емоційній фотосесії.

Український режисер Алан Бадоєв зачарував рідкісними світлинами своєї єдиної доньки Лоліти.

Новими кадрами з 18-річною дівчиною кліпмейкер поділився на своїй сторінці в Instagram. Лоліта знялася в чорно-білій фотосесії, в якій продемонструвала на камеру різні емоції.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev
Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Для знімань дівчина обрала образ у стилі "нульових" - джинси на низькій посадці з великими паском, короткий топ поверх футболки та кулон у вигляді серця. 

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev
Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev
Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev
Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Моє сонечко. Дивлюсь на Lo і завмирає подих. Нехай наші діти будуть щасливими, їм ще лікувати світ любов'ю", - підписав фото дочки Бадоєв.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev
Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Користувачі Мережі у коментарях під світлинами зауважили, що Лоліта виросла справжньою красунею та до того ж дуже схожа на свого зіркового батька.

  • Копія батько!
  • Татова донечка!
  • Вона схожа на вас...
  • Дуже гарна дівчина.
  • Гарнюня, схожа на тата!

Нагадаємо, що у Алан Бадоєв виховує доньку від шлюбу з ведучою Жанною Бадоєвою. Також режисер всиновив старшого сина ексдружини Бориса від першого шлюбу.

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Дата публікації
Перегляди
1304
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