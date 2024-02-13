Алан Бадоєв замилував архівними кадрами з донькою і ніжно привітав її з важливим святом

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв повідомив про важливе свято в його родині. Донька знаменитості святкує день народження.

Так, 13 лютого Лоліті виповнюється 19 років. У своєму Instagram Бадоєв з нагоди дня народження доньки присвятив їй допис. Режисер адресував Лоліті теплі слова з привітаннями та зазначив, що завжди буде поруч.

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Немає у світі більшого чуда, ніж ти. Я завжди поруч, доню", - звернувся Алан Бадоєв до доньки.

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Окрім того, режисер опублікував різні архівні фото Лоліти з дитинства та підліткового віку. На знімках Бадоєв показав, як його донька змінювалася з роками та чим захоплювалася.

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

До речі, до привітань долучилося чимало зіркових колег продюсера. Зокрема, співачки Міша Романова, Оля Полякова та TAYANNA у коментарях під дописом адресували Лоліті приємні побажання.

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно у родині співачки Джамали було свято. У мами виконавиці був день народження. У святковий день Джа ніжно привітала рідну людину та показала, як вони змінилися за понад 25 років.

Читайте також: