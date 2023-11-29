Алан Бадоєв замилував фото помітно підрослого сина-красеня від Жанни Бадоєвої

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв, який нещодавно представив документальну стрічку "Довга Доба", запостив фото свого названого сина Бориса від попереднього шлюбу з Жанною Бадоєвою.

Алан продовжує підтримувати гарні стосунки зі своїми дітьми від ексшлюбу. На сторінці в Instagram відомий батько замилував світлиною дорослого хлопця. У кадрі Бориса оточують осінні дерева.

Бадоєв вкотре висловив свої щирі почуття до сина. Тому знаменитість на фото написав дуже зворушливі слова.

"Мій син. Вже такий, що не вистачає слів", - з любов'ю зазначив продюсер.

Син Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Зазначимо, що Алан був у шлюбі з Жанною Бадоєвою протягом дев'яти років. За цей час у них народилася донька Лоліта. Також зірка всиновив сина Жанни Бориса від її попереднього шлюбу. Однак, до хлопця режисер одразу почав ставитися немов до рідного.

Нагадаємо, нещодавно українська спортсменка Лілія Подкопаєва також зачарувала спільними фото з 18-річним сином Вадимом. Зірка ніжно привітала його з повноліттям і показала архівні світлини з дитинства хлопця.

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