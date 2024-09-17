Алан Бадоєв замилував рідкісними кадрами з 19-річною донькою-красунею і розповів про її навчання

Український режисер, сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв потішив рідкісними кадрами з 19-річною донькою-красунею.

У своєму Instagram знаменитість поділився, що Лоліта зробила його ранок особливим та неабияк підняла настрій. Донька режисера надіслала йому відео, яким він і поділився в Instagram.

Алан Бадоєв розповів, що наразі Лоліта навчається і закінчує останній шкільний рік. Кліпмейкер поділився, що неабияк пишається донькою і хоче побачити всі миті в її житті, а також розділити їх разом з нею.

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Що робить ваш ранок особливим сьогодні (17 вересня – прим. ред.)? Мій ранок робить відео донечки, яка прямує в останній шкільний рік! Як же я мрію встигнути побачити всі її миті в житті, просто бути поруч", - поділився кліпмейкер.

Нагадаємо, нещодавно й у самого Алана Бадоєва сталася важлива подія в житті. Алан Бадоєв отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагороду режисерові вручили після представлення його документального фільму "Довга доба" про перші дні повномасштабної війни в Україні.

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