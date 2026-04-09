Алан Бадоєв замилував фото 21-річної доньки-красуні і розкрив, чим вона займається за кордоном

Алан Бадоєв і його донька Лоліта

Український режисер і продюсер Алан Бадоєв вперше за тривалий час розповів про свою доньку Лоліту і показав нові фото з нею.

Цього року дівчині виповнився 21 рік. Свою освіту вона здобуває в Італії та повністю занурилася у роботу в кіноіндустрії. Алан в Instagram з гордістю повідомив, що Лоліта почала впевнено розвивати свою кар’єру в обраному напрямі. Зокрема, показав її фото зі знімальних майданчиків і як вона вміло керує процесом.

За словами зіркового батька, він свідомо обрав підхід без тиску у вихованні дітей і вважає, що кожна молода людина має право шукати себе у власному темпі. Водночас Бадоєв підкреслює: головне завдання батьків — не нав’язувати вибір, а створити умови для розвитку та підтримати у потрібний момент.

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Допис Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

«Не можу не ділитися першими і такими кайфовими кроками донечки. Взагалі я певен, що молода людина може шукати себе як завгодно довго. Створювати додатковий тиск на дітей — це стара школа у найгіршому вигляді. Все, що можуть батьки, це оточити підлітка з усіх сторін цікавими можливостями, тим, звідки йдуть знання, та можливістю знайомитися з дорослим життям. Бути поруч у необхідний момент, щоб вислухати, обійняти, а іноді підказати декілька можливих виходів. Своїй Ло я завжди кажу, що вихід завжди є. Ба більше, варто бачити, що їх іноді декілька. Ти завжди можеш вибрати той чи інший. Найголовніше, щоб вибір був зроблений самотужки і так, як правильно для тебе», — зворушив дописом Алан.

