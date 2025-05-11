Алан Бадоєв замилував кадрами з донькою-копією та пригадав їхню рідкісну зустріч

Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev

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Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час поділився родинним контентом.

Так, у фотоблогу зірка поділився кадрами з донькою Лолітою. На зображені видніється дата, яка вказує на те, що довгоочікувана зустріч тата з донькою відбулася ще далекого 2019 року. Тоді сімейство зафільмувало, як на терасі просто неба разом з чотирилапим другом вони їли та активно щось обговорювали. Алан просто сяяв від щастя, коли слухав донечку.

Алан Бадоєв з донькою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev

Зірковий батько під кадрами залишив лише лаконічний підпис "Лола". А у коментарях донька відповіла Бадоєву емоджі у формі сердечка. Крім того, шанувальники також не приховували емоцій від такої рідкісної зустрічі та написали компліменти родині. І звісно, не могли не помітити їхню сильну схожість між собою.

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У вас дуже гарна донька. Я думаю ви також гарний тато для неї

Так схожі, такі милі!

Щиро, гарно… Дуже схожі

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показувала своїх двох підрослих донечок та чоловіка. Сімейство в особливих луках разом порозважалося у День матері.