Алан Бадоєв замилував рідкісними фото з батьком і здивував їхньою схожістю

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

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Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показався з батьком.

Знаменитість у своєму Instagram поділився, що провів день із близькою людиною. Як доказ Алан Бадоєв опублікував їхні спільні фото. Режисер зізнається, що проведений день із татом — це неабияке щастя для нього, хоча водночас і випробування.

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Та, попри все, кліпмейкер не приховує їхній родинний міцний зв’язок. Алан Бадоєв говорить, що саме тато дарує йому натхнення та впевненість творити далі. Окрім того, батько є й критиком режисера, оскільки його думка дійсно для нього важлива.

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Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

«День з татом, це завжди і щастя, і випробування, але тільки з ним я відчуваю безмежну силу, він і є моя скеля, він єдиний, кого я досі хочу дивувати, чия думка дійсно важлива для мене», — ділиться кліпмейкер.

Підписники Алана Бадоєва у коментарях бажали його татові міцного здоров’я. Користувачі зазначали, що живі батьки — це велике щастя. Разом із тим деякі відмітили схожість режисера з батьком, немов вони як дві краплі води.

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк замилував фото з сімейного відпочинку з батьками. Артист відвіз рідних людей до Львова і показав, як вони разом проводили час.

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