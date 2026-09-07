ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Алан Бадоєв замилував рідкісними фото з батьком і здивував їхньою схожістю

Алан Бадоєв провів день із татом. Режисер також поділився, чому зустрічі з рідною людиною для нього це і щастя, і випробування водночас.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Алан Бадоєв із батьком

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показався з батьком.

Знаменитість у своєму Instagram поділився, що провів день із близькою людиною. Як доказ Алан Бадоєв опублікував їхні спільні фото. Режисер зізнається, що проведений день із татом — це неабияке щастя для нього, хоча водночас і випробування.

Та, попри все, кліпмейкер не приховує їхній родинний міцний зв’язок. Алан Бадоєв говорить, що саме тато дарує йому натхнення та впевненість творити далі. Окрім того, батько є й критиком режисера, оскільки його думка дійсно для нього важлива.

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

«День з татом, це завжди і щастя, і випробування, але тільки з ним я відчуваю безмежну силу, він і є моя скеля, він єдиний, кого я досі хочу дивувати, чия думка дійсно важлива для мене», — ділиться кліпмейкер.

Підписники Алана Бадоєва у коментарях бажали його татові міцного здоров’я. Користувачі зазначали, що живі батьки — це велике щастя. Разом із тим деякі відмітили схожість режисера з батьком, немов вони як дві краплі води.

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв із батьком / © instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк замилував фото з сімейного відпочинку з батьками. Артист відвіз рідних людей до Львова і показав, як вони разом проводили час.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie