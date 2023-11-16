Алан Бадоєв заявив, що допоможе Потапу попри скандали, і згадав, як репер заступився за нього на початку війни

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв заявив, що попри скандали, які зараз оточують репера і продюсера Потапа, прийшов би йому на допомогу, якби той попросив.

За словами Бадоєва, якби Потап до нього звернувся за порадою, то режисер би йому не відмовив.

"Я скандалів ніколи не боявся. Я ними частіше за все керую. В сенсі, що мене не можна налякати скандалами. Найчастіше, якщо це людина, яку я підтримую, то я піду на ризики, але звісно що допоможу у тому, як вийти з кризи. А щоб вийти з кризи, треба відчути, що ти робиш неправильно і чому", - сказав Бадоєв під час розмови з блогером Богданом Беспаловим.

Алан Бадоєв / Фото: скриншот з відео

Кліпмейкер зазначив, що якби Потап прийшов до нього з проханням зняти йому кліп за величезні гроші, то він би погодився. Але не через гонорар. Бадоєв пригадав, як на початку повномасштабної війни Потап був першим, хто заступився за друга та підопічного Бадоєва, співака Макса Барських.

"І тут справа не в грошах, бо ми всі знаємо, що Потап може бути дуже крутим. Якщо ти пам'ятаєш, коли був наїзд Тіматі на Макса. Хто першим сказав слово? Потап. І він це зробив щиро, дуже по-чоловічому. Оскільки я теж чоловік, якщо б Потап до мене звернувся, і тут не про гроші, я б з ним зустрівся і побалакали про це. Може, я б йому сказав, що щось там не те, якби він запитав мене. Він колись заступився за нас і я завжди простягну руку допомоги йому", - пояснив Бадоєв.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ до України Макс Барських записав звернення до росіян, після якого російський репер Тіматі йому пригрозив. Після цього за Макса заступився Потап і почав отримувати погрози від кадирівців.

Останнім часом поведінка репера та продюсера Потапа викликає все більше запитань у юзерів. Спочатку Потап обурив фанів треком "Волонтер" з неоднозначним текстом на адресу людей, які волотерять. Далі викликав негативні емоції недоречними відео, де дивує поведінкою. А нещодавно Потап потрапив на відео у Дубаї, де засвітився у компанії росіян і ніяк це не прокоментував.

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