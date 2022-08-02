Алан Бадоєв жорстко висловився про російських артистів, для яких раніше знімав кліпи

Режисер Алан Бадоєв розповів про своє ставлення до російських артистів, з якими раніше спілкувався та творив для них кліпи.

Знаменитість не приховує, що вони його розчарували. Коли їхня країна почала обстрілювали Україну, вони продемонстрували не ту позицію, на яку чекав Алан.

Бадоєв вважає російських артистів безхребетними та переляканими брехунами.

"Я пережив спочатку шок, страх, а потім глибоке розчарування. Адже по суті люди, для яких я творив, виявилися безхребетними, переляканими, а іноді й брехливими. Коли до твоєї країни прилітають бомби, коли гинуть твої друзі, ти не можеш бути осторонь. Ти маєш бути на боці правди!" – розповів режисер в інтерв'ю KALTBLUT Magazine.

Тож Бадоєв прийняв категоричне рішення. Він більше не буде співпрацювати з російськи артистами, для яких раніше старанно творив кліпи.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мій етап роботи з російськими артистами завершений, вони не варті моїх кліпів і тієї любові, без якої я не можу творити. Сьогодні переді мною більш глобальні цілі та завдання", - додав Алан.

Нагадаємо, телеканал 1+1 разом з режисером Аланом Бадоєвим працює над спільним документальним фільмом під назвою "Довга доба". Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв'язала проти України.

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