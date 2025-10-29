Алан Бадоєв зізнався, де живе його 20-річна донька під час війни та коли востаннє вони бачилися

Алан Бадоєв і його донька

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв висловився про свою доньку Лоліту та її зміни у житті.

20-річна дівчина, за словами знаменитості, зараз адаптується до життя у новому місті. Алан на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що Лоліта зовсім нещодавно оселилася у столиці Італії. Кліпмейкер додає, що у Римі студентка розпочинає навчання й детальніше знайомитиметься з кіноіндустрією. Зірковий батько також додає, щоз донькою бачиться здебільшого дистанційно.

«Вона переїхала до Рима, вступила до кіноакадемії й показувала по відеозв’язку. Вотсаннє бачив її два роки тому. Сьогодні я радію, що її життя продовжується. Допомагаю, слідкую, ми любимо одне одного й підтримуємо», — поділився Бадоєв у розмові з Анною Севастьяновою.

Алан Бадоєв з донькою / © instagram.com/alanbadoev

Крім того, режисер прокоментовав свої виїзди за кордон під час воєнного стану. За словами Алана, він дотримується закону та лише зрідка їздить у відрядження після погодження й отримання відповідного дозволу. Та все ж наголошує, що свою Батьківщину полишати не збирається.

«Моїх виїздів за кордон було аж чотири за ці майже чотири роки й тільки якщо я їду у відрядження з фільмом „Довга доба“ (проводити покази й збирати багато коштів), до ЄС, НАТО. Тільки таким чином. Загалом я у свої країні, бо мені затишно й гарно», — підкреслив зірка.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв показував свіжі фото доньки. На кадрах можна розгледіти, який вигляд має 20-річна Лоліта.