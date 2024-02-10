Алан Бадоєв зізнався, чому його батько був проти створення фільму "Довга доба"

Український режисер Алан Бадоєв розповів, як його тато Казбек Ідрісович відреагував на задум сина створити документальну стрічку "Довга доба".

Картина виходить в український прокат від сьогодні, 10 лютого. На допрем'єрному показі "Довгої доби" Алан Бадоєв у коментарі ТСН.ua розповів про реакцію тата на фільм. Так, за словами режисера, спочатку Казбек Ідрісович вагався, чи не буде стрічка емоційно важкою для українців. Втім, після перегляду картини "Довга доба", він був дуже задоволений неймовірним результатом.

"Тато казав, що не треба робити цей фільм, тому що це буде дуже важко. Але звісно, він тато і піклується про свого сина. Але сьогодні він мене обійняв і був дуже задоволений", - розповів Алан.

Батько Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Також Бадоєв зізнався, що прагне показати документальний фільм і своїм двом дітям, які наразі проживають за кордоном. Він наголосив, що це обов'язково станеться, але після війни.

"Я сам обов’язково покажу стрічку, але для цього мені потрібно їх побачити, а для цього має закінчитися війна", - поділився знаменитість.

Зазначимо, фільм "Довга доба" – спільний проєкт Алана Бадоєва і 1+1 Україна, який розкриває 12 тисяч історій українців, які відчули жахи війни. Всі сцени стрічки зняті безпосередньо українцями на їхні ґаджети. Покази довгоочікуваної прем'єри стрічки відбуваються у різних містах України. Всі виручені кошти з продажу квитків спрямовуватимуться на допомогу тяжко пораненим військовим.

До слова, ТБ-прем'єра стрічки відбудеться 24 лютого о 22:00 на телеканалі 1+1 Україна і буде присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення.

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