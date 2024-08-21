Алан Бадоєв зізнався, як минула єдина зустріч з дітьми під час війни та про що вони говорили

Також режисер поділився, скільки разів виїжджав за кордон та чи мав щодо цього якісь проблеми.

Український режисер Алан Бадоєв розповів про свої виїзди за кордон під час повномасштабної війни та про рідкісну зустріч із дітьми.

Знаменитість покидав Україну лише тричі. Як розповів режисер на проєкті "Ранок у великому місті", він виїздив, аби представити на міжнародній арені документальний фільм про війну "Довга доба". Однак Бадоєв залишав країну лише за важливої умови – коли показ стрічки не міг відбутися без його участі. Жодних проблем щодо виїзду режисер не мав.

Алан Бадоєв

"Я не так багато з ним (фільмом – прим. ред.) їздив. Там, де я не потрібен, а можна просто фільм показати, я завжди показую просто фільм. Там, де потрібна саме присутність, де мені дають рупор, тоді я їжджу. Я виїжджав за цей час, за 3 роки, тричі", – говорить режисер.

Під час однієї з цих поїздок Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся з дітьми. Як каже знаменитість, зустріч з Лолітою та Борисом була теплою. Сім'я обговорювала документальний фільм "Довга доба", а також особисті питання.

Діти Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Зустріч минула класно, дивилися "Довгу добу". Плакали. Про що говорили? Про "Довгу добу" і про особисте", – поділився режисер.

Нагадаємо, в Парижі під час Олімпійських ігор-2024 теж відбувся показ фільму "Довга доба". Алан Бадоєв тоді оголосив чуттєву промову, яка довела міжнародну спільноту до сліз.

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