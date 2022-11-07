Алан Бадоєв звернувся до росіян, які закликають вбивати українців: "Прикро, що працював з вами"

Український режисер Алан Бадоєв звернувся до російських артистів, які у своїй творчості закликають вбивати українців.

Зокрема, увагу режисера привернула пісня, яку випустили "патріоти" та палкі прихильники Путіна. Путіністи в композиції закликали росіян йти воювати проти України та "захищати" свою батьківщину. Кліпмейкер поцікавився у російських виконавців, чи вони взагалі знають значення слова "батьківщина", чи лише цинічно можуть про це співати.

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Друзі, я хотів би звернути вашу увагу на одну таку мерзотну річ, яка нещодавно з'явилася у Мережі. І моє звернення, воно стосується не лише українців. Воно навіть більше адресовано росіянам. От я хочу сказати, що в мене немає жодної краплі злості. Я не хочу нікого ображати. Я лише хочу запитати... Якщо ви такі артисти, якщо ви такі патріоти... А що таке патріотизм? Чи не повинні ви захистити та направити свій народ, своїх слухачів - тих, хто вас любить та вірить у вас?" – прокоментував зірка.

Фото: instagram.com/alanbadoev

Зокрема, у кліпі фігурують такі путіністи, як Надія Бабкіна, Микола Басков, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Лариса Доліна, Зара, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Стас Михайлов та інші.

Режисер додав, що йому огидно було на це дивитися. Утім, Алану ще більш прикро через те, що свого часу він працював з багатьма путіністами.

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Що ж за пісні ви співаєте, артисти? Ви ж співаєте "вставай та йди помирай", "вставай та йди вбивай". Це ж парадоксальний нонсенс. Ви ж свої останні роки життя (деякі з вас), а дехто - останні роки слави розписуєте під призов вбивати та помирати. Яка там батьківщина в ваших очах? Ви хоч знаєте, що це? Взагалі, розумієте, що таке відповідальність перед своїм слухачем та глядачем. Це наймерзотніше, що я колись бачив у своєму житті. Як же мені прикро, що колись я працював з багатьма з вас, з тими, хто в цьому вбивчому строю. Ви мені огидні", - додав Бадоєв.

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