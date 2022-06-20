Алан Бадоєв показав зворушливу світлину з донькою з довоєнних часів

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв зізнався, що допомагає йому не втрачати оптимізму і підтримувати віру в собі.

У себе на сторінці в Instagram режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв поділився фотографією, на які зображений зі своєю донькою Лолітою.

Світлина була зроблена у довоєнний час. На фото щасливі батько та донька їдуть на човні, усміхаються і Бадоєв вдалині щось показує дівчинці.

"Ранок – це найважливіший момент. З нього починається новий день, нові можливості. Я завжди намагаюся відчути найсвітліші ранкові почуття , навіть у цей час… Коли навкруги темрява, я обираю світло, беру його зі спогадів і розповсюджую навколо. Доброго ранку нам всім", - написав Бадоєв.

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Своєю чергою, шанувальники завалили Бадоєва приємними словами: "Мега позитивна особистість, ви, Алане! Амбіційна, впевнена, творча! Відчувається сила і міць від вас і вашої нестримної енергії", "Які ви гарні! Так, іноді спогади тримають нас на плаву", "Який душевний допис...Я в захваті. Щирий, ніжний і позитивний".

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