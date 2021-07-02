Молоді батьки Джанабаєва та Меладзе насмішили відео, де засинають на ходу

Молоді батьки Джанабаєва та Меладзе насмішили відео, де засинають на ходу

Співачка зняла кумедне відео зі своїм чоловіком.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе – Альбіна Джанабаєва, яка в квітні втретє стала мамою, показала як батьківство позбавило їх з чоловіком сну.

У своєму Instagram 42-річна зірка опублікувала відео, на якому разом з чоловіком показали як кожну вільну хвилину поринають у сон. У ролику артисти почергово сплять то у кріслі, то в автомобілі, то посеред гримування або перед виступом на сцені.

"Коли ти маєш немовля, то особливо цінуєш кожну вільну хвилину", - коротко підписала допис під відео співачка.

Шанувальникам знаменитого подружжя ролик припав до душі. Вони зазначили, що вбачають у ньому себе та похвалили гумор виконавців.

Сміюся з ваших історій, ви круті

Ви такі прерасні, щастя вам і вашій донечці

Живу так вже 10 років

Нагадаємо, раніше Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва із синцями під очима пожалілися на безсонні ночі. Зіркова пара запостила кумедне відео, де показала як минають батьківські будні.

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