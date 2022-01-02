Альбіна Джанабаєва похвалилася крихітною донечкою-красунею від Меладзе

Зірка привітала фанів з Новим роком.
Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе – Альбіна Джанабаєва – вирішила привітати прихильників з новорічними святами.
До слова, зірка опублікувала у своєму Instagram відео, де побажала провести 2022 рік лише з успіхом та щастям.
"Дорогі друзі, всіх з 2022 роком! Всім миру, благополуччя, щастя та процвітання!" - привітала фанів Альбіна.
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Втім, знаменитість позувала перед камерою не сама, а з крихітною донечкою-красунею – Агатою. Так, Джанабаєва її одягла у гарне святкове вбрання та тримала на руках. Так, маленька донечка також вітала фанів з Новим роком.
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