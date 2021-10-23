Альбіна Джанабаєва у купальнику показала, як відпочиває на морі із 6-місячною донечкою

Альбіна Джанабаєва у купальнику показала, як відпочиває на морі із 6-місячною донечкою

Співачка полетіла у теплі краї.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе – Альбіна Джанабаєва – полетіла з маленькою донечкою на відпочинок.

В Instagram 42-річна виконавиця розмістила декілька пляжних фото із 6-місячною Агатою. На знімках зірка позувала у салатовому купальнику, тримаючи дівчинку на руках.

Альбіна Джанабаєва з донькою / instagram.com/albinadzhanabaeva

Знаменитість не показала обличчя доньки, яка постала на кадрах у маєчці в квітковий принт та панамці.

Альбіна Джанабаєва з донькою / instagram.com/albinadzhanabaeva

"Вижу тень наискосок", – прокоментувала публікацію Альбіна.

Фоловери одразу відреагували на нові фото з крихітною Агатою.

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