Альбіна Джанабаєва у купальнику показала, як відпочиває на морі із 6-місячною донечкою

Співачка полетіла у теплі краї.
Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе – Альбіна Джанабаєва – полетіла з маленькою донечкою на відпочинок.
В Instagram 42-річна виконавиця розмістила декілька пляжних фото із 6-місячною Агатою. На знімках зірка позувала у салатовому купальнику, тримаючи дівчинку на руках.
Знаменитість не показала обличчя доньки, яка постала на кадрах у маєчці в квітковий принт та панамці.
"Вижу тень наискосок", – прокоментувала публікацію Альбіна.
Фоловери одразу відреагували на нові фото з крихітною Агатою.
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