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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
455
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1 хв

Алек Болдвін на рідкісному фото показався одразу з сімома своїми дітьми: "Нам вдалося"

Алек Болдвін показався зі своїми дітьми від дружини Гіларії. Актор з гумором висловився про родинну світлину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алек Болдвін із дружиною

Алек Болдвін із дружиною / © Associated Press

Голлівудський актор Алек Болдвін вперше за тривалий час показався одразу з сімома своїми дітьми.

Зірка Голлівуду разом із дружиною Гіларією виховує трьох доньок та чотирьох синів. Дітлахи — різного віку, зокрема, є ще зовсім маленькі. Тож вдалі родинні фото в повному складі — це рідкість у фотоблогах подружжя.

Утім, як кумедно зазначив Алек Болдвін, їм з дружиною нарешті це вдалося. Сімейство зробило рідкісний кадр, де було зображене одразу з сімома дітьми. Родина мило позувала у будинку на сходах. До слова, всі помістились в кадрі та з усмішками позували перед об'єктивом фотокамери.

Алек Болдвін із дружиною та дітьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Алек Болдвін із дружиною та дітьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

"Нам вдалося сімейне фото", — кумедно зазначив актор.

Алек Болдвін із дружиною та дітьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Алек Болдвін із дружиною та дітьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Зазначимо, в Алека Болдвіна та його дружини Гіларії семеро дітей. Подружжя виховує доньок Кармен, Марію та Іларію, а також синів Рафаеля, Леонардо, Ромео та Едуардо. До слова, дівчинка Марія з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства.

В Алека Болдвіна є також доросла донька Айрленд. Мама дівчини — Кім Бейсінгер, з якою актор був у шлюбі понад 10 років.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Ольга Фреймут ділилася рідкісними фото з дітьми. Знаменитість також розповідала про важливу подію в житті молодшої доньки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
455
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