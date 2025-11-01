Алек Болдвін на рідкісному фото показався з дружиною та одразу сімома їхніми дітьми

Алек Болдвін із дружиною / © Associated Press

Голлівудський актор Алек Болдвін вперше за тривалий час показався з дружиною Гіларією та одразу сімома їхніми дітьми.

Родинним фото артист поділився у своєму Instagram. Зірка Голлівуду зробив це не просто так, а з нагоди особливої події. Річ у тім, що у ніч проти 1 листопада в США святкують Геловін. Тож, родина Болдвіна теж долучилася до цього дійства.

Актор із дружиною та дітьми цьогоріч обрав доволі кумедні костюми. Вони одягнули різнокольорові яскраві кегурумі у вигляді ведмедиків.

"Щасливого Геловіну", - звернулося сімейство до прихильників.

Алек Болдвін із дружиною та дітьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Зазначимо, Алек Болдвін разом зі своєю дружиною Гіларією виховує сімох дітей – 12-річну Кармен, 10-річного Рафаеля, 9-річного Леонардо, 7-річного Ромео, 5-річного Едуардо, 4-річну Марію та 3-річну Іларію. В актора є також дитина від першої дружини. У шлюбі з Кім Бейсінгер в артиста народилася донька Айрленд, якій виповнилося 30 років.

Нагадаємо, канадійський співак Джастін Бібер теж вже похизувався образами його родини на Геловін. Також артист на рідкісних фото показав свого сина від американської моделі Гейлі.