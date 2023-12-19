Алек Болдвін обматюкав мітингувальника і втрапив у конфлікт через захист Палестини

Голлівудський актор Алек Болдвін випадково з'явився на мітингу у Нью-Йорку й оскандалився своєю заявою.

Просто на вулиці Алека разом з його охоронцями оточили антиізраїльські демонстранти. Вони вимагали від зірки коментаря ситуації довкола війни в Ізраїлі. І поцікавилися, чи підтримує він Палестину чи Ізраїль.

Спочатку Болдвін не реагував на схожі прохання і порпався поблизу дверей. Втім, така поведінка ще більше розгнівала натовп. І знаменитість несподівано викрикнув, що "підтримує мир у Газі". Про це пише Page Six.

На таку заяву протестувальники відреагували обурливо. Вони почали викрикувати, щоб Алек "закрив свого рота". На що зірка штовхнула чоловіка, який вигукнув це. Охоронці завадили початку бійки.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

"Тому що я в Голлівуді? Ви ставите безглузді запитання. Поставте мені розумне запитання", – звернувся актор до мітингувальника.

Однак, він знову не стримався після ганебної заяви й почав лаятися у відповідь.

"Закрий, бл*ть, свого рота. Жодного собачого сорому. Йди нах*й", - різко висловився зірка.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя гнівно відповів Жені Галичу після того, як він розкритикував пісню "Фортеця Бахмут". І теж вдався до лайки.

Читайте також: