Алек Болдвін після смертельного випадку з українкою на зніманнях "Іржі" натякнув на кінець кар’єри

Алек Болдвін

Голлівудський актор Алек Болдвін після трагічного випадку на знімальному майданчику фільму «Іржа» дедалі серйозніше замислюється над закінченням кар’єри.

Після інциденту 2021 року, в якому загинула українська операторка Галина Гатчінс, актор зізнається, що його ставлення до життя кардинально змінилося. Він дедалі частіше обирає родину замість роботи та не приховує втоми від індустрії й минулих судових тяганин.

Болдвін зізнається, що переживання після багаторічних судів і тиску сильно вплинули на його психологічний стан. За його словами, цей період супроводжувався апатією та виснаженням, а підтримка родини стала єдиною опорою.

«Я був удома з дітьми три з половиною року — майже не працював — і тільки зараз це змінюється. Я збираюся поїхати і зайнятися купою справ. Але я був удома і звик до цього, і я більше не хочу виходити з дому. Не хочу. Я більше не хочу працювати. Не хочу. Я справді не хочу. Я хочу піти на пенсію і залишатися вдома з дітьми», — відверто поділився актор в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

Алек Болдвін з дружиною та дітьми

Вбивство українки Галини Гатчінс — що відомо про суд над Алеком Болдвіном

Зазначимо, що Галина Гатчінс загинула під час знімань 2021 року. Фатальний постріл стався через реквізитну зброю, яка не відповідала технічним вимогам і виявилася зарядженою бойовим патроном. Куля, випущена Болдвіном, смертельно поранила операторку.

Після інциденту акторові загрожувало до 18 місяців ув’язнення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Втім, справа отримала несподіваний поворот у суді. Результати розслідування показали, що частину доказів було приховано, що суперечить нормам судової системи. У підсумку справу визнали упередженою, а всі обвинувачення з актора зняли. Фінальну крапку поставила прокуратура США: спецпрокурорка відкликала апеляцію після закриття справи у липні 2024 року.

Алек Болдвін під час суду

Попри юридичне виправдання, Болдвін не приховує, що пережите залишило глибокий емоційний слід. Він говорить про виснаження, апатію та втрату інтересу до роботи, якою жив десятиліттями.

