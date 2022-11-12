Алек Болдвін подав до суду на групу стрічки "Іржа", де під час знімань застрелив операторку

Голлівудський актор Алек Болдвін подав до суду Каліфорнії на членів знімальної команди вестерна "Іржа", яких він вважає причетними до випадково вбивства операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику.

Так, відповідачами в його заяві вказані одразу декілька членів знімальної групи. Це постачальник зброї та боєприпасів Сет Кенні, відповідальна за зброю на майданчику Ганна Гутьєрес-Рід, реквізиторка Сара Закрі, а також перший помічник режисера Дейв Голс, який передав актору пістолет і заявив, що він безпечний. Усіх їх Болдвін звинувачує у недбалості, пише CNN.

"Ця трагедія сталася через те, що бойові кулі були доставлені на знімальний майданчик і заряджені в пістолет", - йдеться у позові Болдвіна.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Також у позові зазначено, що таким чином актор хоче очистити своє ім'я і привернути, на думку Болдвіна, дійсно винних у трагедії:

"Більше, ніж будь-хто інший на знімальному майданчику, Болдвін помилково вважався винуватцем цієї трагедії. Цими зустрічними позовами Болдвін прагне очистити своє ім'я та притягнути зустрічних відповідачів до відповідальності за їхні неправомірні дії", – зазначається у позові Болдвіна.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року під час знімань стрічки "Іржа" Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. Актор вистрілив з бутафорської зброї, яка виявилася заряджена бойовими кулями. Під час пострілу Болдвін також поранив режисера Джоела Соуза, який стояв позаду операторки.

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

У жовтні 2022 року Алек Болдвін досяг мирної угоди з чоловіком вбитої Галини Гатчінс Метью. Згідно з угодою, Метью Гатчінс став виконавчим продюсером стрічки "Іржа" і від прокату отримає частину прибутку. Знімання фільму заплановані на 2023 рік.

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