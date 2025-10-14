Алек Болдвін потрапив у серйозну аварію та розтрощив авто своєї дружини

Алек Болдвін / © Getty Images

Реклама

Голлівудський актор Алек Болдвін потрапив у серйозну аварію.

Про це повідомляє видання TMZ. Автотроща сталась 13 жовтня. Алек Болдвін разом зі своїм братом повертався з кінофестивалю в Гемптонсі, коли потрапили в ДТП. Папараці потрапили на місце події та зробили декілька кадрів.

На фото білий Range Rover врізався в дерево. Передня частина автомобіля була повністю розтрощена. На місце події прибули поліцейські.

Реклама

Згодом Алек Болдвін розкрив подробиці ДТП. За кермом був саме він. Артист не впорався з водінням та врізався з дерево. Зробити такий маневр довелося через сміттєвоз, який підрізав йому дорогу. Ймовірно, не останню роль в ДТП відіграла погода, адже тоді йшов дощ, тож видимість була обмеженою.

Алек та Стівен Болдвіни / © Associated Press

Алек Болдвін також додав, що і він, і його брат почуваються добре та не зазнали пошкоджень. Що ж стосується авто, то воно було дружини актора – Гіларії. Алек вже перепросив в обраниці за розтрощену машину.

Нагадаємо, нещодавно дружина Болдвіна зізналась, як могла покинути актора. Ще на початку стосунків Гіларія поставила Алеку ультиматум.