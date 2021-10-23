Алек Болдвін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою Галиною Гатчінс – ЗМІ

Церемонія відбулася у п'ятницю.

Американський актор Алек Болдвін, який випадково вистрелив в операторку Галину Гатчінс, прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою.

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Про це пише газета New York Post. Повідомляється, що церемонія відбулася в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико. Саме там сталася жахлива трагедія.

"Алек Болдвін був присутній в п'ятницю ввечері на закритій церемонії прощання з 42-річною кінооператоркою", - йдеться у повідомленні.

Відкрите прощання з Галиною має відбутися сьогодні, 23 жовтня.

Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. Актор вистрілив з пістолета, який мав був бути заряджений холостими патронами. Гатчінс отримала важке поранення і її вертольотом доставили до лікарні в Альбукерке. Втім, жінка померла.

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