Алек Болдвін вдруге стане дідусем: донька актора від Кім Бейсінгер вагітна

У родині зірки Голлівуду буде поповнення.

Алек Болдвін із донькою Айрленд

Алек Болдвін із донькою Айрленд / © Associated Press

Голлівудський актор Алек Болдвін стане дідусем вдруге.

Донька знаменитості від американської акторки Кім Бейсінгер вагітна. Радісною новиною модель Айрленд поділилась в Instagram. Вона опублікувала доволі символічний ролик. На відео донька акторів показувала, як вдома з’являються нові речі для малюка. Наприкінці Айрленд продемонструвала знімок УЗД, що засвідчує її вагітність.

Донька Алека Болдвіна Айрленд вагітна / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin

До слова, для доньки Алека Болдвіна та Кім Бейсінгер ця дитина стане другою. Навесні 2023 року вона народила первістку — доньку Голланд. Чоловік моделі — португальський музикант Андре Аллен Аньос.

Зазначимо, Айрленд — донька Алека Болдвіна, яка народилась від акторки Кім Бейсінгер. Пара прожила в шлюбі від 1993 року до 2002-го. Розлучались актори зі скандалом і судились за опіку над донькою. Проте з роками вони все ж таки змогли владнати всі непорозуміння і налагодити спілкування.

Наразі Алек Болдвін перебуває в шлюбі з дружиною Гіларією, яка народила йому сімох дітей.

Нагадаємо, українська ведуча Соломія Вітвіцька чекає на народження первістка. Нещодавно знаменитість розсекретила свій термін вагітності.

