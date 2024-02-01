Алек Болдвін відреагував на звинувачення його у вбивстві українки Галини Гатчінс

Актор не визнає себе винним у цій трагедії.

Голлівудський актор Алек Болдвін не визнав себе винним у ненавмисному вбивстві операторки з українським корінням Галини Гатчінс під час знімань стрічки "Іржа".

Зазначимо, що днями велике журі Нью-Мексико звинуватило Болдвіна у вбивстві Гатчінс.

Якщо актора все ж буде визнано винним у вбивстві операторки з необережності у 2021 році, йому загрожує до 18 місяців ув'язнення, пише Variety.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Зазначимо, що звинувачення Болдвіну було висунуто великим журі Нью-Мексико 19 січня, за рік після того, як прокуратура спочатку висунула, а потім зняла аналогічні звинувачення проти актора.

Болдвін мав з'явитися на відеозвинуваченні через Google Meet 1 лютого, але натомість відмовився від виступу.

Актор наразі залишається на волі без застави. За умовами звільнення він не може мати при собі вогнепальну зброю, вживати алкоголь, а також не контактувати зі свідками у справі, крім ділових причин, пов'язаних із випуском фільму.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Умови також забороняють йому запрошувати свідків для участі у закулісному документальному фільмі про створення стрічки.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нагадаємо, що 2021 року на знімальному майданчику стрічки "Іржа" Алек Болдвін, репетируючи сцену, застрелив з реквізитної зброї операторку Галину Гатчінс та поранив режисера. У квітні 2023 з Алека Болдвіна зняли усі звинувачення у випадковому вбивстві операторки.

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