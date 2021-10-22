Алек Болдвін випадково застрелив операторку: друзі та знайомі українки прокоментували трагедію

Інцидент стався під час знімань вестерну "Іржа".

У четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику зірковий актор Алек Болдвін застрелив українку-операторку, 42-річну Галину Гатчінс і поранив режисера.

Це сталося під час знімань вестерну "Іржа" о 14-й годині за місцевим часом. Актор вистрелив зі зброї, що була реквізитом на зніманні. Друзі та знайомі українки прокоментували трагедію, йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Зокрема, ексклюзивно поспілкувався з ТСН український актор і режисер, який давно живе в Сполучених Штатах, Олексій Федосов. Чоловік ледь стримав сльози: "Зараз у Голлівуді у всіх шок. І інакше це не назвати. Це дуже світла людина. Ніколи не бачив, щоб вона була роздратованою або нервовою. Це професіонал".

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Олексій поділився, що бойову зброю на знімальних майданчиках там використовують нерідко, але постійно перевіряють перед тим, як видавати акторам.

"Я також нерідко знімався, грав агентів ФБР і був зі зброєю. Але я не можу уявити, яким чином так могло статися. Коли на майданчику є зброя, крім того, що існує людина, яка за це відповідає, вона щоразу, перед тим, як дати її актору в руки, перевіряє її", – поділився Федосов.

Як вийшло, що до зброї, з якої на знімальному майданчику стріляв Алек Болдвін, поціливши в операторку і режисера, потрапили бойові набої - невідомо.

"Кажуть, що коли Болдвін давав покази, він плакав. Мали бути холості кулі. Ми не розуміємо, як таке могло статися", – додав режисер.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Актори і режисери в Мережі - обурені, шоковані, спустошені новиною про загибель Галини. Її називають талановитою операторкою, чудовим другом.

"Я в шоці. Мені так пощастило працювати з нею на зніманнях "Заклятого ворога". Надзвичайний талант, чудова людина. Не можу повірити, що це могло статися в наші дні... Як постріл з реквізитного пістолета міг вбити члена знімальної групи? Жахлива трагедія. Співчуваю її родині", – написав актор Джо Мангальєлло.

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021

"Абсолютно спустошений новиною, що мою подругу, талановиту операторку Галина Гатчінс убито на зніманнях в Нью-Мехіко. Мені бракує слів описати цю трагедію. Я хочу відповідей. Я хочу, аби її родина якось змогла пережити цю жахливу, жахливу втрату", – написала режисерка Елль Шнайдер.

Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I don't have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR — ️️ (@elleschneider) October 22, 2021

Поки що, у зв'язку з убивством, поліція нікого не затримувала. "Іде слідство", - заявив представник шерифа. Алек Болдвін від спілкування з пресою відмовився. Знімальна група випустила заяву про те, що фільмування "Іржі" припинене на невизначений термін. В сюжеті вестерна - теж трапилося випадкове убивство. За кілька годин до трагедії Алек Болдвін опублікував у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях. Його негайно видалили, щойно пролилася справжня кров.

Алек Болдвін / скриншот з відео

Новини світу: загибель українки-операторки - які останні подробиці трагедії на знімальному майданчику у США

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