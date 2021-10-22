Алек Болдвін випадково застрелив операторку: друзі та знайомі українки прокоментували трагедію

Інцидент стався під час знімань вестерну "Іржа".
У четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику зірковий актор Алек Болдвін застрелив українку-операторку, 42-річну Галину Гатчінс і поранив режисера.
Це сталося під час знімань вестерну "Іржа" о 14-й годині за місцевим часом. Актор вистрелив зі зброї, що була реквізитом на зніманні. Друзі та знайомі українки прокоментували трагедію, йдеться у сюжеті ТСН.16:45.
Зокрема, ексклюзивно поспілкувався з ТСН український актор і режисер, який давно живе в Сполучених Штатах, Олексій Федосов. Чоловік ледь стримав сльози: "Зараз у Голлівуді у всіх шок. І інакше це не назвати. Це дуже світла людина. Ніколи не бачив, щоб вона була роздратованою або нервовою. Це професіонал".
Олексій поділився, що бойову зброю на знімальних майданчиках там використовують нерідко, але постійно перевіряють перед тим, як видавати акторам.
"Я також нерідко знімався, грав агентів ФБР і був зі зброєю. Але я не можу уявити, яким чином так могло статися. Коли на майданчику є зброя, крім того, що існує людина, яка за це відповідає, вона щоразу, перед тим, як дати її актору в руки, перевіряє її", – поділився Федосов.
Як вийшло, що до зброї, з якої на знімальному майданчику стріляв Алек Болдвін, поціливши в операторку і режисера, потрапили бойові набої - невідомо.
"Кажуть, що коли Болдвін давав покази, він плакав. Мали бути холості кулі. Ми не розуміємо, як таке могло статися", – додав режисер.
Актори і режисери в Мережі - обурені, шоковані, спустошені новиною про загибель Галини. Її називають талановитою операторкою, чудовим другом.
"Я в шоці. Мені так пощастило працювати з нею на зніманнях "Заклятого ворога". Надзвичайний талант, чудова людина. Не можу повірити, що це могло статися в наші дні... Як постріл з реквізитного пістолета міг вбити члена знімальної групи? Жахлива трагедія. Співчуваю її родині", – написав актор Джо Мангальєлло.
I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js— JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021
"Абсолютно спустошений новиною, що мою подругу, талановиту операторку Галина Гатчінс убито на зніманнях в Нью-Мехіко. Мені бракує слів описати цю трагедію. Я хочу відповідей. Я хочу, аби її родина якось змогла пережити цю жахливу, жахливу втрату", – написала режисерка Елль Шнайдер.
Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I don't have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR— ️️ (@elleschneider) October 22, 2021
Поки що, у зв'язку з убивством, поліція нікого не затримувала. "Іде слідство", - заявив представник шерифа. Алек Болдвін від спілкування з пресою відмовився. Знімальна група випустила заяву про те, що фільмування "Іржі" припинене на невизначений термін. В сюжеті вестерна - теж трапилося випадкове убивство. За кілька годин до трагедії Алек Болдвін опублікував у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях. Його негайно видалили, щойно пролилася справжня кров.
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