Алек Болдвін вшанував пам'ять загиблої Галини Гатчинс, яку випадково застрелив під час знімань

Голлівудський актор присвятив допис українській операторці через рік після трагедії.

Голлівудський актор Алек Болдвін вшанував пам'ять загиблої українки Галини Гатчинс, яку він випадково застрелив на знімальному майданчику фільму "Іржа" 2021 року.

У річницю трагічної загибелі операторки Болдвін опублікував світлину Галини у своєму Instagram.

"Цей день рік тому...", - коротко підписав фото актор.

Однак у коментарях думки користувачів Мережі розділилися. Дехто підтримав Болдвіна та назвав його сміливою людиною, а хтось навпаки пригадав актору, що це він винен у смерті українки.

Нагадаємо, минулого року 21 жовтня актор випадково вистрелив у Галину зі бутафорської зброї, яка виявилася справжньою. Болдвін також поранив режисера Джоела Соуза.

Нещодавно між Алеком Болдвіном та родиною загиблої Галини Гатчинс була укладена мирна угода. Таким чином, суд закрив справу.

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