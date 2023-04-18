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Алек Болдвін вважає, що рідні вбитої ним операторки Галини Гатчинс намагаються нажитися на її смерті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Алек Болдвін вважає, що рідні вбитої ним операторки Галини Гатчинс намагаються нажитися на її смерті

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Актор вимагає відхилити позов.

Голлівудський актор Алек Болдвін виступив проти виплачування грошових компенсації сестрі та батьками вбитої ним операторки Галини Гатчинс.

На думку актора, рідні Галини - мати Ольга Соловей, батько Анатолій Андросович та сестра Світлана Земко - хочуть нажитися на її смерті. А все через позов, який родина подала у лютому 2023 року.

"Втрата доньки та сестри, безсумнівно, болюча за будь-яких обставин. Проте позивачі, які були віддалені від Галини фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті, не мають жодних вагомих підстав для позову проти відповідачів", - сказали представники Болдвіна, пише Dayli Mail. 

Галина Гатчинс / © instagram.com/halynahutchins
Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Тим часом, адвокатка родини Гатчинс наголошує на тому, що актор просто намагається уникнути відповідальності за скоєне. Як розповіла представниця, зараз рідні Галини перебувають у скрутному становищі не лише через смерть рідної людини, а й через війну в Україні. Сестра та батьки операторки впевнені, що якби вона була жива, то "не дозволила їм залишатися в країні" і "могла б перевезти їх до США".

Нагадаємо, що нещодавно вже відбувся суд, на якому ухвалили перший вирок у справі про загибель Гатчинс. Свою провину визнав асистент режисера Девід Голлс. 

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Дата публікації
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