Алек Болдвін вважає, що рідні вбитої ним операторки Галини Гатчинс намагаються нажитися на її смерті

Голлівудський актор Алек Болдвін виступив проти виплачування грошових компенсації сестрі та батьками вбитої ним операторки Галини Гатчинс.

На думку актора, рідні Галини - мати Ольга Соловей, батько Анатолій Андросович та сестра Світлана Земко - хочуть нажитися на її смерті. А все через позов, який родина подала у лютому 2023 року.

"Втрата доньки та сестри, безсумнівно, болюча за будь-яких обставин. Проте позивачі, які були віддалені від Галини фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті, не мають жодних вагомих підстав для позову проти відповідачів", - сказали представники Болдвіна, пише Dayli Mail.

Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Тим часом, адвокатка родини Гатчинс наголошує на тому, що актор просто намагається уникнути відповідальності за скоєне. Як розповіла представниця, зараз рідні Галини перебувають у скрутному становищі не лише через смерть рідної людини, а й через війну в Україні. Сестра та батьки операторки впевнені, що якби вона була жива, то "не дозволила їм залишатися в країні" і "могла б перевезти їх до США".

Нагадаємо, що нещодавно вже відбувся суд, на якому ухвалили перший вирок у справі про загибель Гатчинс. Свою провину визнав асистент режисера Девід Голлс.

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