Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Алек Болдвін з дружиною та сьома дітьми зворушливо відреагував на новину про вагітність старшої доньки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
159
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Алек Болдвін з дружиною та сьома дітьми зворушливо відреагував на новину про вагітність старшої доньки

Алек Болдвін з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Родина записала відеозвернення.

Голлівудський актор Алек Болдвін відреагував на новини про те, що зовсім скоро вперше стане дідусем.

Дружина актора Гіларія поділилася на своїй сторінці в Instagram зворушливим відео з чоловіком і сьома дітьми. Велика родина привітала старшу доньку Алека від шлюбу з Кім Бейсінгер, 26-річну Айрленд Болдвін, з вагітністю. 

"Від усіх цих схвильованих дядечків і тітоньок, дідуся Алека та бабусі мене... Ми такі щасливі за вас, Айрленде та Андре... не можемо дочекатися зустрічі з малюком", - підписала відео Гіларія.

На відео Болдвін сидить в оточенні своїх дітей, а його молодша донька розповідає братам і сестрами, що скоро вони стануть дядьками і тітками для майбутнього малюка. А потім уся родина хором прокричала, що вітає Айрленд і її бойфренда Андре Аллена Анжоса.

Про те, що зовсім скоро у Айрленд та її 37-річного бойфренда музиканта RAC (справжнє ім'я - Андре Аллен Анжос) буде первісток стало відомо 1 січня. Про це пара розповіла в своїх соцмережах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
159
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація