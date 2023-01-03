Алек Болдвін з дружиною та сьома дітьми зворушливо відреагував на новину про вагітність старшої доньки

Голлівудський актор Алек Болдвін відреагував на новини про те, що зовсім скоро вперше стане дідусем.

Дружина актора Гіларія поділилася на своїй сторінці в Instagram зворушливим відео з чоловіком і сьома дітьми. Велика родина привітала старшу доньку Алека від шлюбу з Кім Бейсінгер, 26-річну Айрленд Болдвін, з вагітністю.

"Від усіх цих схвильованих дядечків і тітоньок, дідуся Алека та бабусі мене... Ми такі щасливі за вас, Айрленде та Андре... не можемо дочекатися зустрічі з малюком", - підписала відео Гіларія.

На відео Болдвін сидить в оточенні своїх дітей, а його молодша донька розповідає братам і сестрами, що скоро вони стануть дядьками і тітками для майбутнього малюка. А потім уся родина хором прокричала, що вітає Айрленд і її бойфренда Андре Аллена Анжоса.

Про те, що зовсім скоро у Айрленд та її 37-річного бойфренда музиканта RAC (справжнє ім'я - Андре Аллен Анжос) буде первісток стало відомо 1 січня. Про це пара розповіла в своїх соцмережах.

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