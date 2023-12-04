Алек Болдвін замилував кадрами з чотирма синами й показав, як зводив їх до барбершопу

Голлівудський актор Алек Болдвін показав, як минув його день з синами: 3-річним Едуардо, 5-річним Ромео, 7-річним Леонардо і 8-річним Рафаелем.

У своєму фотоблогу зірка дуже часто розповідає прихильникам, що проводить час з дітьми. Зокрема, один день він відвів для того, щоб підстригти своїх синів і себе у барбершопі. Їхні нові зачіски 65-річна знаменитість вирішив також показати своїм фанам.

До того ж під дописом актор пожартував. Мовляв, на тлі дітей він вже дуже "сивий і старий".

Алек Болдвін з синами / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

"Ну що ж... Я старий і сивий. Але, ви втямили, що я маю на увазі. День стрижки у Нью-Йорку з бандою", - замилував підписом Болдвін.

Після насиченого дня вся родина облаштувала на підлозі ліжко з подушок і ковдр, щоб спільно подивитися телевізор. На фото хлопці виглядають доволі зосередженими на кінострічці, тому зірковий тато знову не втратив нагоди пожартувати.

Сини Алека Болдвіна / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

"Перегляд телевізора вимагає найбільшої концентрації...", - додав зірка.

До слова, Алек разом з дружиною Гіларією виховують не лише синів. У подружжя також є три доньки: 10-річна Кармен, 2-річна Марілу та 1-річна Іларія.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка показала, як вони провели вечір у родинному колі. Подружжя разом з трьома дітьми прикрасили першу ялинку в житті названого сина Марселя та показали його емоції.

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