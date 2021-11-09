Алек Болдвін заявив, що на знімання фільмів треба наймати поліцейських

Алек Болдвін заявив, що на знімання фільмів треба наймати поліцейських

Вони повинні стежити за зброєю.

Актор Алек Болдвін, від руки якого під час знімань фільму "Іржа" загинула операторка Галина Гатчінс, запропонував продакшн компаніям наймати поліцейських.

Так, поліціянти повинні будуть стежити за зброєю: бутафорською та справжньою. Актор вважає, що таким чином трагедій на знімальних майданчиках можна буде уникнути. Так, перевіркою зброї будуть займатися компетентні люди.

"Кожен фільм чи серіал, на зніманнях якого використовується фальшива чи інша зброя, повинен мати на знімальному майданчику співробітника поліції. Продакшн повинен спеціально наймати поліцейських, аби вони контролювали безпеку зброї", - написав актор на своїй сторінці у Twitter.

Алек Болдвін / instagram.com/alecbaldwininsta

Зазначимо, на зніманнях стрічки "Іржа" сталася трагедія. Продюсер та актор картини Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. Це сталося, коли артист репетирував сцену. Перед цим йому дали револьвер у руки запевнивши, що він не заряджений. Операторка померла у лікарні.

Виявилося, що у ньому був бойовий набій, який під час вистрілу вибухнув і потрапив Гатчінс у груди та задів режисера Джоела Соуза. Його госпіталізували та згодом виписали.

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