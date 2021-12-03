Алек Болдвін зі сльозами розповів, як вбив Гатчінс: "Я не натискав на курок"

Алек Болдвін зі сльозами розповів, як вбив Гатчінс: "Я не натискав на курок"

Актор назвав той день на зніманнях "найгіршим у своєму житті".

Американський актор та продюсер Алек Болдвін дав перше велике інтерв'ю після смерті Галини Гатчінс для телеканалу ABС News.

Тоді 21 жовтня просто на знімальному майданчику фільму "Іржа" Болдвін випадково поцілив Із реквізитної зброї в груди Гатчінс. Від отриманої травми 42-річна українка померла в лікарні. Під час інтерв'ю важко було не помітити, наскільки Болдвін спустошений і розбитий горем, йдеться у "Сніданку з 1+1".

"Вона була тією, яку любили всі, з ким вона працювала. Вона подобалася всім, вона захоплювала... (плаче – прим.ред.)", - так емоційно, зі сльозами, Алек Болдвін розповідає про українку Галину Гатчінс.

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Інтерв'юер Алека - відомий американський журналіст і телевелучий Джордж Стефанопулос. До цього, у 90-х, він був політичним консультантом, радником президента Білла Клінтона. І ось як Стефанопулос оцінив розмову з Болдвіном:

"Я мав тисячі інтерв'ю за останні 20 років на каналі ABС News. Цього разу воно було найбільш напружене з усіх, що я коли-небудь проводив... Алек Болдвін був дуже відвертим, він відповідав на кожне запитання", - сказав журналіст.

Смертельний постріл Болдвін називає "одним на трильйон". Та шокував своєю заявою, що на курок пістолета, який вистрелив в операторку, він не натискав.

"Цього не було у сценарії - натискання гачка... Ну він не був натиснутим. Я не натискав на гачок... Я би ніколи не наставив пістолет на когось і не натиснув би на курок. Ніколи", - сказав актор.

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Як і раніше на цьому інтерв'ю він заявив - як бойовий патрон потрапив у зброю - він не має гадки. І хто поклав його туди - теж.

Зараз Алек постійно спілкується з чоловіком і маленьким сином Гатчінс. Каже, що хвилюється та підтримує їхню родину. Крім того, після нещасного випадку голлівудський актор виступає за обмеження використання вогнепальної зброї, зокрема куль, на знімальному майданчику.

Раніше за недбальство на Алека Болдвіна двоє людей подали до суду - це головний освітлювач фільму "Іржа" та супервайзер сценарію. Поки невідомо, чи звинуватять зіркового актора, лауреата "Еммі" та "Золотого Глобуса" в незумисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс. Поліція не відхиляє жодних імен. Слідство триває.

Також в інтерв'ю Болдвін заявив - що саме Гатчінс, як головна операторка фільму, направляла пістолет у його руках. Вона керувала позицією руки актора доти, доки зброя не була направлена просто на неї. А потім пістолет ніби вибухнув. Він зізнався - лише через 45 хвилин після фатального пострілу прийшло усвідомлення, що Галина загинула через зброю. Перша думка, згадує Болдвін - вона або знепритомніла, або стався серцевий напад. Аж ніяк не постріл.

Телеведучий Джордж СтефанОпулос запитав актора чи відчуває він свою провину. Болдвін відповів "Ні. Я би не зміг з цим далі жити". Актор назвав той день на зніманнях фільму "Іржа" найгіршим днем у своєму житті.

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