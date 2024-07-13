Алек Болдвін у сльозах позбувся обвинувачень у справі вбивства українки Гатчінс: суд здивував причиною

Голлівудський актор Алек Болдвін з'явився на судовому засіданні в США для розгляду його справи у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа" 2021 року.

У результаті розгляду інциденту, через що акторові загрожувало до 18 місяців ув'язнення, його визнали невинним. Як повідомляє видання "The New York Times", у справі були виявлені значні проблеми з речовими доказами. Так, адвокати актора заявили, що частину доказів, які б могли пролити світло на розслідування й розкрити, як бойові снаряди потрапили на знімання, було приховано державою.

Водночас зазначається, що за декілька місяців до засідання бойові патрони як доказ все ж було принесено свідком, яка стверджувала, що їх помилково було поміщено в іншу справу. Тим не менш, головна прокурорка Карі Моріссі заперечила їхню схожість з тими, які дійсно були на знімальному майданчику "Іржі".

"У мене склалося враження, що вони не збігаються з дійсними патронами зі знімань "Іржі", - сказала прокурорка Моррісі.

Згодом суд все ж отримав реальні патрони зі знімального майданчика, але визнав це "навмисним приховуванням доказів", що суперечить закону. Тож, розслідування стало упередженим, а справу з обвинуваченням Алека за ненавмисне вбивство закрито.

Ненавмисне вбивство українки у Голлівуді: рішення суду для Алека Болдвіна

"У суду немає можливості виправити цю помилку. Приховування цієї інформації з боку держави було навмисним. Припинення справи є справедливим задля забезпечення цілісності судової системи й ефективного здійснення правосуддя", - підсумувала рішення суддя Мері Марлоу Соммер.

Після цих слів актор заплакав, обійняв свою дружину та покинув судову залу без коментарів.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що 2021 року на знімальному майданчику стрічки "Іржа" Алек Болдвін, репетируючи сцену, застрелив з реквізитної зброї операторку Галину Гатчинс і поранив режисера. До слова, раніше зброярку "Іржі" також судили за цією статею. У результаті її було визнано винною в ненавмисному вбивстві українки через те, що вона зарядила бойовим патроном пістолет, з яким Болдвін репетирував. Зараз вона перебуває за ґратами й термін її ув'язнення складає 18 місяців.

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