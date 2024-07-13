Алек Болдвін у сльозах позбувся обвинувачень у справі вбивства українки Гатчінс: суд здивував причиною

Судова справа тривала майже три роки.
Голлівудський актор Алек Болдвін з'явився на судовому засіданні в США для розгляду його справи у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа" 2021 року.
У результаті розгляду інциденту, через що акторові загрожувало до 18 місяців ув'язнення, його визнали невинним. Як повідомляє видання "The New York Times", у справі були виявлені значні проблеми з речовими доказами. Так, адвокати актора заявили, що частину доказів, які б могли пролити світло на розслідування й розкрити, як бойові снаряди потрапили на знімання, було приховано державою.
Водночас зазначається, що за декілька місяців до засідання бойові патрони як доказ все ж було принесено свідком, яка стверджувала, що їх помилково було поміщено в іншу справу. Тим не менш, головна прокурорка Карі Моріссі заперечила їхню схожість з тими, які дійсно були на знімальному майданчику "Іржі".
"У мене склалося враження, що вони не збігаються з дійсними патронами зі знімань "Іржі", - сказала прокурорка Моррісі.
Згодом суд все ж отримав реальні патрони зі знімального майданчика, але визнав це "навмисним приховуванням доказів", що суперечить закону. Тож, розслідування стало упередженим, а справу з обвинуваченням Алека за ненавмисне вбивство закрито.
"У суду немає можливості виправити цю помилку. Приховування цієї інформації з боку держави було навмисним. Припинення справи є справедливим задля забезпечення цілісності судової системи й ефективного здійснення правосуддя", - підсумувала рішення суддя Мері Марлоу Соммер.
Після цих слів актор заплакав, обійняв свою дружину та покинув судову залу без коментарів.
Нагадаємо, що 2021 року на знімальному майданчику стрічки "Іржа" Алек Болдвін, репетируючи сцену, застрелив з реквізитної зброї операторку Галину Гатчинс і поранив режисера. До слова, раніше зброярку "Іржі" також судили за цією статею. У результаті її було визнано винною в ненавмисному вбивстві українки через те, що вона зарядила бойовим патроном пістолет, з яким Болдвін репетирував. Зараз вона перебуває за ґратами й термін її ув'язнення складає 18 місяців.
Читайте також: