Алека Болдвіна розкритикували за підпис з "сексуальним підтекстом" до фото дружини і сина

Фанами допис актора здався недоречним.
Голлівудський актор Алек Болдвін нарвався на критику шанувальників після неоднозначного підпису до фото у Instagram.
На своїй сторінці у Мережі зірка поділився світлиною дружини Гіларії з маленьким сином Лео, який обіймав маму зі спини та дивився у камеру.
"Стара хитрість: "Дай я тобі помасажую спинку", - написав під фото Болдвін.
Такий підпис до фото дружини та хлопчика викликав обурення серед шанувальників актора, адже їм здалося, що слова мають "сексуальний підтекст".
- Більш нікому цей підпис не здається жахливим?
- Цей підпис ненормальний. Зовсім ненормальний.
- Сексуалізація дітей — це завжди так дивно, і це ж твоя власна дитина... Серйозно?
- Дуже дивний підпис для фото матері з сином!
Після критики у свій бік Болдвін все ж виправив публікацію та додав: "Картопляні чипси слідом". Маючи на увазі, що таким чином син хотів отримати смаколик.
"Я поправив текст. Мабуть, тому що… ви знаєте… там так багато цього сміття з Reddit", - додав Алек.
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