Алека Болдвіна розкритикували за підпис з "сексуальним підтекстом" до фото дружини і сина

Голлівудський актор Алек Болдвін нарвався на критику шанувальників після неоднозначного підпису до фото у Instagram.

На своїй сторінці у Мережі зірка поділився світлиною дружини Гіларії з маленьким сином Лео, який обіймав маму зі спини та дивився у камеру.

"Стара хитрість: "Дай я тобі помасажую спинку", - написав під фото Болдвін.

Гіларія Болдвін з сином / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Такий підпис до фото дружини та хлопчика викликав обурення серед шанувальників актора, адже їм здалося, що слова мають "сексуальний підтекст".

Більш нікому цей підпис не здається жахливим?

Цей підпис ненормальний. Зовсім ненормальний.

Сексуалізація дітей — це завжди так дивно, і це ж твоя власна дитина... Серйозно?

Дуже дивний підпис для фото матері з сином!

Після критики у свій бік Болдвін все ж виправив публікацію та додав: "Картопляні чипси слідом". Маючи на увазі, що таким чином син хотів отримати смаколик.

"Я поправив текст. Мабуть, тому що… ви знаєте… там так багато цього сміття з Reddit", - додав Алек.

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