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Алека Болдвіна розкритикували за підпис з "сексуальним підтекстом" до фото дружини і сина

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Алека Болдвіна розкритикували за підпис з "сексуальним підтекстом" до фото дружини і сина

Алек та Гіларія Болдвін / Фото: Associated Press

Фанами допис актора здався недоречним.

Голлівудський актор Алек Болдвін нарвався на критику шанувальників після неоднозначного підпису до фото у Instagram.

На своїй сторінці у Мережі зірка поділився світлиною дружини Гіларії з маленьким сином Лео, який обіймав маму зі спини та дивився у камеру. 

"Стара хитрість: "Дай я тобі помасажую спинку", - написав під фото Болдвін.

Гіларія Болдвін з сином / © instagram.com/alecbaldwininsta
Гіларія Болдвін з сином / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Такий підпис до фото дружини та хлопчика викликав обурення серед шанувальників актора, адже їм здалося, що слова мають "сексуальний підтекст".

  • Більш нікому цей підпис не здається жахливим? 
  • Цей підпис ненормальний. Зовсім ненормальний. 
  • Сексуалізація дітей — це завжди так дивно,  і це ж твоя власна дитина... Серйозно?
  • Дуже дивний підпис для фото матері з сином!

Після критики у свій бік Болдвін все ж виправив публікацію та додав: "Картопляні чипси слідом". Маючи на увазі, що таким чином син хотів отримати смаколик.

"Я поправив текст. Мабуть, тому що… ви знаєте… там так багато цього сміття з Reddit", - додав Алек.

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Дата публікації
Перегляди
2681
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