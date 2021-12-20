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Алека Болдвіна та його дружину затримали поліцейські під час прогулянки парком

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Алека Болдвіна та його дружину затримали поліцейські під час прогулянки парком

Алек Болдвін з дружиною / Associated Press

Нещодавно поліціянти отримали ордер на перевірку телефона актора.

Голлівудського актора Алека Болдвіна та його дружину Гіларію затримали поліцейські.

Це сталося, коли подружжя прогулювалося парком у Гемптоні (штат Вірджинія, США). До слова, з поліціянтами розмовляла Гіларія, а Болдвін тим часом сидів у авто. Жінка показала їм свій телефон. Пізніше Алека та Гіларію відпустили. Наразі невідома точна причина їх затримання, пише Daily Mail.

Відомо, що Болдвін перебуватиме у Гемптоні поки поліцейські розслідуватимуть загибель операторки Галини Гатчінс під час знімань фільму "Іржа".

Алек Болдвін з дружиною / © Associated Press
Алек Болдвін з дружиною / Associated Press

Зазначимо, суд Санта-Фе в Нью-Мексико видав ордер на перевірку телефона голлівудського актора Алека Болдвіна.

Правоохоронці перевірять повідомлення в месенджерах, фото та відео, електронні листи, історію пошуку у браузері та іншу інформацію, яка може перебувати на пристрої.

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. За словами зірки, він не знав, що у пістолеті були бойові патрони.

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