Алека Болдвіна та його дружину затримали поліцейські під час прогулянки парком

Нещодавно поліціянти отримали ордер на перевірку телефона актора.
Голлівудського актора Алека Болдвіна та його дружину Гіларію затримали поліцейські.
Це сталося, коли подружжя прогулювалося парком у Гемптоні (штат Вірджинія, США). До слова, з поліціянтами розмовляла Гіларія, а Болдвін тим часом сидів у авто. Жінка показала їм свій телефон. Пізніше Алека та Гіларію відпустили. Наразі невідома точна причина їх затримання, пише Daily Mail.
Відомо, що Болдвін перебуватиме у Гемптоні поки поліцейські розслідуватимуть загибель операторки Галини Гатчінс під час знімань фільму "Іржа".
Зазначимо, суд Санта-Фе в Нью-Мексико видав ордер на перевірку телефона голлівудського актора Алека Болдвіна.
Правоохоронці перевірять повідомлення в месенджерах, фото та відео, електронні листи, історію пошуку у браузері та іншу інформацію, яка може перебувати на пристрої.
Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. За словами зірки, він не знав, що у пістолеті були бойові патрони.
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