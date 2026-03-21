Алекс Роднянський вперше за тривалий час показав доньку-копію від російської акторки

Син українського продюсера Олександра Роднянського – Алекс - вперше за тривалий час показався з донькою від колишньої дружини, російської акторки Яніни Студіліної.

Після початку повномасштабної війни в Україні їм неабияк рідко вдається зустрітися. Проте нещодавно Алекс все ж таки мав змогу побачитися з 9-річною донькою. Звичайно ж, Роднянський-молодший зробив фото з Анною на пам'ять. Рідкісним знімком він вже поділився в Instagram-stories. На фото Роднянський-молодший та його донька просто дивували своєю схожістю.

"Який батько, така й донька", - підписав світлину син кінопродюсера.

Зазначимо, донька Алекса Роднянського народилась 30 грудня 2016 року. Мама дівчинки – російська акторка Яніна Студіліна. Роднянський-молодший розлучився з нею 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні. Алекс не міг ігнорувати російське вторгнення на українські землі, тим часом Яніна обрала залишитися в РФ. Після розлучення Роднянський-молодший жалівся, що його зустрічі з донькою стали неабияк рідкісними. Окрім того, їм не часто випадає нагода навіть просто поговорити.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова показала рідкісні фото доньки від співака Олександра Пономарьова. Окрім того, знаменитість публічно звернулась до 28-річної Євгенії.