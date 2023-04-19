Алекс Топольський "наїхав" на переможницю "Холостяка" Лозовицьку: "Відпусти, ти єдина, хто застряг у минулому"

Нещодавнє інтерв'ю переможниці реаліті "Холостяк-12" Катерини Лозовицької Славі Дьоміну зачепило бізнесмена Алекса Топольського, який був головним героєм шоу.

Після цього інтерв'ю у сторіз своєї сторінки в Instagram Топольський вийшов на зв'язок з фанами і розповів, що думає стосовно почутого. Бізнесмен заяівив, що хотів би все висловити особисто Катерині, але вона заблокувала його у соцмережах. Тож, чоловік вирішив відповісти Лозовицькій публічно.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Топольський зазначив, що відчув, що Катерині важко відпустити їхній розрив і порадив їй все ж таки "відпустити" його і "жити своїм життям":

"В інтерв'ю я бачив ненависть, образу та приховану агресію. Я відчуваю, що тобі складно відпустити наш з тобою розрив, але намагайся. Відпусти. Ти знаєш, я не відповідав на твої пости з підколами, я просто не бачив сенсу відповідати, тому що я знаю, що тобі досі болить. Я щиро не хочу, щоб тебе ці негативні емоції з'їдали зсередини. Ти молода, гарна, розумна дівчина, живи своїм життям. Відпусти. Розумієш, ми всі вже живемо своїм життям, ти єдина, хто застряг у минулому", - висловив свою думку Топольський.

Алекс Топольський відреагував на інтерв'ю Катерини Лозовицької / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Алекс Топольський відреагував на інтерв'ю Катерини Лозовицької / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Також екс"Холостяк" вважає, що говорячи про нього, Катерина Лозовицька хайпує та привертає нових підписників у соцмережах.

Нагадаємо, що під час розмови зі Славою Дьоміним Катерина Лозовицька пригадала свої стосунки з Алексом Топольським і зазначила, що з нею він не був розслаблений і що з ним жінці треба бути м'якою. Також Катерина відмовилася оцінювати мудрість Алекса за 10-бальним показником, зазначивши, що не гарно так робити. Але Катерина додала, що в неї погані думки щодо Топольського і що йому ще належить дорослішати.

Алекс Топольський відреагував на інтерв'ю Катерини Лозовицької / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Окрім того Лозовицька зізналася, що зараз вона перебуває у нових стосунках і назвала свого бойфренда мудрим чоловіком.

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