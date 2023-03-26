Алекс Топольський розповів про свою обраницю та пояснив, чому не видаляє фото з Лозовицькою

Бізнесмен та головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський поспілкувався з прихильниками та розповів про свою обраницю, яку зустрів після проєкту.

Зокрема, дівчині знаменитості 23 роки. Вона дизайнерка та виготовляє жіночу спідню білизну. Дівчина навіть має власний бренд. Почала парочка зустрічатися понад два місяці тому. А от поки ім'я обраниці Алекс ретельно приховує.

Ім'я коханої Алекс поки не поспішає розсекречувати / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Топольський зізнався, що для нього це було кохання з першого погляду. Майже одразу бізнесмен зрозумів, що це саме та дівчина, з якою він хоче побудувати стосунки.

"Вона мене привернула з першого погляду, так. І вже з першого діалогу я зрозумів, що це моя людина. Я ціную її доброту, щирість, цілеспрямованість, красу як зовнішню, так і внутрішню, вона дуже світла людина", - поділився Алекс.

Це було кохання з першого погляду / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Топольський наголосив, що кохана його підтримує. Також дівчину не бентежить, що він брав участь у романтичному шоу, де шукав другу половинку.

"Вона розумна дівчина, ставиться так само, як і до будь-якого іншого мого досвіду в минулому. Її не бентежить цей факт", - зазначив бізнесмен.

Дівчина підтримає Алекса в його затіях / Фото: instagram.com/alex_topolsky

До речі, після шоу "Холостяк-12" Алекс намагався побудувати стосунки з переможницею проєкту Катериною Лозовицькою. У фотоблогу бізнесмена залишилися їхні спільні світлини. Топольський пояснив, що не видаляє їх, адже це просто знімки, які нічого не значить. Обраницю Алекса не турбують фото коханого з іншою дівчиною.

Парочка розуміє одне одного / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Зазначимо, про новий роман Алекса Топольського стало відомо у січні. Тоді бізнесмен поділився першим спільним фото зі своєю обраницею.

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