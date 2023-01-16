Алекс Топольський розповів, як з Катериною Лозовицькою ховався від публіки після фіналу "Холостяка"

Головний герой романтичного шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський пригадав, як їм із переможницею Катериною Лозовицькою довелося ховатися від публіки після фіналу.

Тривалий час парі не дозволялося показуватися на очах у людей разом. Однак проводити час разом і бачитися поза камерами все ж хотілося.

Саме через це Алексу та Катерині доводилося вигадувати різні способи, щоб залишитися непоміченими. Один із таких кумедних випадків бізнесмен пригадав в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Після фіналу у нас були "шпіонські ігри". Я пам'ятаю один момент, коли ми з Катею домовилися зустрітися в кафе. Я прийшов, а вона вже сидить, але я її не бачу. Дивлюся ліворуч, праворуч, не бачу її. Бачу, сидить пінгвін в окулярах, такій куртці, закутаний. Я дивлюся і бачу, що це Катя. Я теж у куртці, закутаний. Спека нереальна, а ми сидимо двоє таких ескімосів. Це було дуже смішно", - пригадав Топольський.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський розповів, як до його вибору у фіналі проєкту поставилася його мама.

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