Алекс Топольський вперше повністю показав нову дівчину та похизувався романтичним побаченням

Бізнесмен показав, як минуло його казкове побачення.
Бізнесмен та головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський вперше повністю показав свою обраницю.
Зокрема, знаменитість ретельно приховував кохану. Однак цього разу бізнесмен вирішив зробити інакше та нарешті її показав прихильникам. Топольський це зробив, коли розповідав про їхнє незабутнє побачення.
А зустріч закоханих була дійсно романтичною. Спочатку Алекс ретельно обирав квіти для коханої. Варіанти були різні, та врешті бізнесмен подарував дівчині троянди.
"Насамперед я поїхав обирати квіти для моєї. Перший варіант був таким… Насправді я обрав такий милий букет", - поділився Топольський.
Далі парочка пішла на прогулянку та заодно повечеряла у ресторані.
Вечір Алекса та його обраниці закінчився на узбережжі моря. Там парочка насолоджувалася компанією одне одного та говорила про все.
"І вирушили насолоджуватися краєвидом моря. Ми цілий вечір розмовляли про все на світі і не могли зупинитися", - поділився Алекс.
Нагадаємо, зі своєю новою обраницею бізнесмен зустрічається вже два місяці. Утім, Алекс не поспішає показувати її публіці, але обіцяє згодом це зробити. Наразі відомо, що дівчині 23 роки і вона має власний бренд спідньої білизни.
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