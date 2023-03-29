Алекс Топольський вперше повністю показав нову дівчину та похизувався романтичним побаченням

Бізнесмен та головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський вперше повністю показав свою обраницю.

Зокрема, знаменитість ретельно приховував кохану. Однак цього разу бізнесмен вирішив зробити інакше та нарешті її показав прихильникам. Топольський це зробив, коли розповідав про їхнє незабутнє побачення.

Алекс Топольський з дівчиною / Фото: instagram.com/alex_topolsky

А зустріч закоханих була дійсно романтичною. Спочатку Алекс ретельно обирав квіти для коханої. Варіанти були різні, та врешті бізнесмен подарував дівчині троянди.

"Насамперед я поїхав обирати квіти для моєї. Перший варіант був таким… Насправді я обрав такий милий букет", - поділився Топольський.

Мабуть, закрив очі смайликами, щоб ніхто не зурочив / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Далі парочка пішла на прогулянку та заодно повечеряла у ресторані.

Алекс Топольський з дівчиною / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Вечір Алекса та його обраниці закінчився на узбережжі моря. Там парочка насолоджувалася компанією одне одного та говорила про все.

"І вирушили насолоджуватися краєвидом моря. Ми цілий вечір розмовляли про все на світі і не могли зупинитися", - поділився Алекс.

Алекс Топольський з дівчиною / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Нагадаємо, зі своєю новою обраницею бізнесмен зустрічається вже два місяці. Утім, Алекс не поспішає показувати її публіці, але обіцяє згодом це зробити. Наразі відомо, що дівчині 23 роки і вона має власний бренд спідньої білизни.

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