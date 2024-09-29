ALEKSEEV неочікувано став блондином та змінився до невпізнаваності

Артист просто приголомшив новим образом та викликав шквал обговорень в Мережі.

Український співак ALEKSEEV неочікувано перефарбував волосся в білий колір та змінився просто до невпізнаваності.

Так, днями виконавець опублікував фрагмент відео до нової пісні "Наодинці танці". У кліпі артист неочікувано постає в кардинально новому образі. ALEKSEEV, якого всі звикли бачити брюнетом, перефарбував волосся в білий колір та ще й до того ж коротко підстригся. Вочевидь, таким чином співак експериментує з образом.

Свій новий імідж ALEKSEEV жодним чином не коментував. Тим часом підписники співака не стрималися та почали обговорювати зачіску артиста. Думки прихильників виконавця розділилися. Одним до вподоби новий стиль знаменитості, а інші простять ALEKSEEV повернути свою зачіску, адже, мовляв, йому так не личить.

Ні, це вже не той ALEKSEEV, якого ми любили, не личить йому, нецікаво навіть дивитись вже, а шкода…

Образ топ!

Брюнетом вам було краще, мали яскравіший вигляд. Хоча експерименти – це завжди цікаво!

Тобі дуже гарно!

Нагадаємо, нещодавно соліст італійського гурту Maneskin Даміано Давид кардинально змінив образ. Також виконавець оголосив про початок сольної кар'єри і прокоментував, що буде з діяльністю колективу.

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