ALEKSEEV неочікувано став блондином та змінився до невпізнаваності

Артист просто приголомшив новим образом та викликав шквал обговорень в Мережі.
Український співак ALEKSEEV неочікувано перефарбував волосся в білий колір та змінився просто до невпізнаваності.
Так, днями виконавець опублікував фрагмент відео до нової пісні "Наодинці танці". У кліпі артист неочікувано постає в кардинально новому образі. ALEKSEEV, якого всі звикли бачити брюнетом, перефарбував волосся в білий колір та ще й до того ж коротко підстригся. Вочевидь, таким чином співак експериментує з образом.
Свій новий імідж ALEKSEEV жодним чином не коментував. Тим часом підписники співака не стрималися та почали обговорювати зачіску артиста. Думки прихильників виконавця розділилися. Одним до вподоби новий стиль знаменитості, а інші простять ALEKSEEV повернути свою зачіску, адже, мовляв, йому так не личить.
- Ні, це вже не той ALEKSEEV, якого ми любили, не личить йому, нецікаво навіть дивитись вже, а шкода…
- Образ топ!
- Брюнетом вам було краще, мали яскравіший вигляд. Хоча експерименти – це завжди цікаво!
- Тобі дуже гарно!
Нагадаємо, нещодавно соліст італійського гурту Maneskin Даміано Давид кардинально змінив образ. Також виконавець оголосив про початок сольної кар'єри і прокоментував, що буде з діяльністю колективу.
Читайте також:
- Скандал з P. Diddy: чому репера ув'язнили, жахливі звинувачення і до чого тут Бібер, Ді Капріо й інші зірки
- 54-річний відомий актор двічі отримав повістку і розповів про його мобілізацію: "Морально важко"
- Катерина Кухар похизувалася танцювальним талантом 9-річної доньки від Стоянова: "У мами немає шансів"